Более 2 тысяч многодетных семей из Чехова получили соцподдержку

Среди них — 93 семьи с пятью и более детьми и четыре семьи, в которых воспитывается свыше десяти детей. Благодаря Народной программе «Единой России» они получают компенсации, выплаты и льготы.

Семья Кордиковых, в которой растет шестеро детей, получила земельный участок и построила дом. Им также помогли проложить дорогу и обустроить детскую площадку. Татьяна Кордикова отметила, что депутат Государственной думы Александр Коган и администрация округа постоянно поддерживали семью.

Многодетные семьи могут рассчитывать на бесплатный проезд по социальной карте, улучшение жилищных условий, компенсацию жилищно-коммунальных услуг, единовременные выплаты, помощь в подключении газа и компенсацию стоимости путевок.

«Мы получили материнский капитал. В 2016 году начала работать программа, по которой выдавали землю за рождение третьего ребенка, и мы попали в первую волну», — добавила женщина.

Оформить большинство выплат можно через Госуслуги. Специалисты помогают семьям на каждом этапе — от подбора выплат до оформления документов. Поддержка строится с учетом конкретной ситуации: состава семьи, доходов и жилищных условий.

Особенно востребован бесплатный проезд для семей с детьми до семи лет. Это помогает снизить нагрузку на семейный бюджет.

Народная программа «Единой России» помогает закрывать важные бытовые и финансовые вопросы и создавать стабильные условия для воспитания детей.