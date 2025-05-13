Более 2 тысяч метров дорожного полотна отремонтировали в Реутове в 2025 году

Администрация Реутов г. о.

Фото: Администрация Реутов г. о.

Работы по устранению ям на дворовых территориях в Реутове ведутся с конца января текущего года. Уже отремонтировано 2200 квадратных метров дорожного полотна.

Ямы ликвидировали во дворах на улицах Гагарина, Ленина, Победы, Советской, Новой, Лесной и Юбилейном проспекте.

При проведении ремонта применяется комплексный ямочно-гребенчатый способ, повышающий долговечность дорожного покрытия. Он предполагает тщательную подготовку поврежденного участка: сначала полностью удаляется разрушенное покрытие, затем основание очищается и обрабатывается специальной битумной эмульсией для лучшего сцепления.

Устранить ямы еще на 1000 квадратных метров дворовых территорий планируют до 10 июня. Масштабы ремонта постоянно расширяются в соответствии с обращениями жителей.

Помимо этого, в Реутове приводят в порядок автомобильные дороги. Напомним, что в 2025 году в городе капитально отремонтируют проспект Мира, улицы Дзержинского и Молодежную.