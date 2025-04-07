Более 2 тысяч мешков мусора собрали на субботнике в Солнечногорске

Первый в 2025 году субботник прошел в каждом территориальном управлении Солнечногорска. Участники акции собрали более двух тысяч мешков мусора.

Выдача инвентаря была организована на 17 площадках. Неравнодушные жители, специалисты коммунальных служб, управляющих компаний, предприятий, администрации округа и депутаты убрали дворы, парки, улицы и общественные пространства.

На всех локациях были установлены дополнительные контейнеры объемом от восьми до 38 кубометров, а специальная машина оперативно вывозила собранные отходы.

Участники субботника также привели в порядок лесопарковую зону в поселке Радумля.