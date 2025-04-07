Более 2 тысяч мешков мусора собрали на субботнике в Солнечногорске
Первый в 2025 году субботник прошел в каждом территориальном управлении Солнечногорска. Участники акции собрали более двух тысяч мешков мусора.
Выдача инвентаря была организована на 17 площадках. Неравнодушные жители, специалисты коммунальных служб, управляющих компаний, предприятий, администрации округа и депутаты убрали дворы, парки, улицы и общественные пространства.
На всех локациях были установлены дополнительные контейнеры объемом от восьми до 38 кубометров, а специальная машина оперативно вывозила собранные отходы.
Участники субботника также привели в порядок лесопарковую зону в поселке Радумля.
«Три года организованно не убирался парк, который находится в центре Радумли. Очень приятно видеть, что действительно много людей вышло на уборку мусора. Они провели большую работу. Хочу сказать слова благодарности всем, кто откликнулся и принял участие. Вместе мы приведем городской округ в порядок к юбилею, 80-летию Победы», — рассказал первый заместитель главы городского округа Александр Кузьмин.
Это мероприятие положило начало месячнику по уборке территории округа. Акции будут проходить каждую субботу апреля.