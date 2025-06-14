Более 2 тысяч медработников в Чехове отметят профессиональный праздник

Каждое третье воскресенье июня врачи, медсестры, фельдшеры и санитарки отмечают профессиональный праздник. В муниципальном округе Чехов с Днем медицинского работника поздравят свыше 2000 специалистов.

По словам главного врача Чеховской больницы Андрея Попова, у медика должен быть индивидуальный подход к разным ситуациям.

«Самая большая благодарность для нас, когда пациент уходит и говорит „спасибо“», — добавил Андрей Попов.

Для юных пациентов в Чехове работают поликлиника, больница и клинико-диагностический центр, который считается одним из крупнейших в Южном Подмосковье. Помимо этого, на улице Мира строят новую детскую поликлинику на 500 посещений в сутки. Все работы завершат к концу 2025 года.

«Детей принимают с 8 утра до 20 часов вечера. Педиатры работают в три смены для удобства родителей», — отметила заведующая педиатрическим отделением Чеховской больницы Елена Иванова.

Сотрудники скорой помощи всегда приезжают на вызов первыми. Благодаря их труду удается спасти множество жизней. Как рассказала заведующая Чеховской подстанцией скорой медицинской помощи Анна Кузнецова, в среднем за сутки в отделение поступает 150 вызовов, а в год — около 35-40 тысяч.