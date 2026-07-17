Более 2 тысяч медиков трудоустроились в Подмосковье по рекомендации коллег

Сотрудники государственных медучреждений Подмосковья могут получить денежное вознаграждение за привлечение новых кадров. За время действия программы поддержку в больницы трудоустроили более двух тысяч специалистов, а с начала этого года — 183, сообщили в региональном Минздраве.

Программа «Приведи друга» предусматривает выплату до 128 тысяч рублей — ее размер определяют с учетом специальности, категории и стажа привлеченного специалиста.

«Программа „Приведи друга“ остается одним из эффективных инструментов привлечения медицинских кадров. За все время ее действия в подмосковные больницы трудоустроились уже более двух тысяч специалистов. Только с начала этого года к работе приступили 183 медицинских работника, из них 75 — врачи, 108 — средний медперсонал», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Среди наиболее востребованных профессий — медсестра, фельдшер скорой помощи, участковый терапевт, фельдшер, а также анестезиолог‑реаниматолог.

Выплату перечисляют в два этапа: половину суммы начисляют сразу после оформления сотрудника, вторую часть — спустя три месяца его работы. При этом для получения премии должны соблюдаться условия: новый работник занимает основную должность на полную ставку и не состоял в трудовых отношениях с госучреждениями здравоохранения Подмосковья в предыдущие полгода.

Помимо программы «Приведи друга», в регионе реализуют и иные меры поддержки медиков — в их числе «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам». Узнать подробнее о действующих льготах можно на сайте.