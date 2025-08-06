Более 2 тысяч льготников Подмосковья получили выплаты на протезы и слуховые аппараты

В 2025 году в Подмосковье запустили новую меру соцподдержки — денежная выплата на покупку протезов, ортопедических изделий или слуховых аппаратов. Раньше жителям просто выдавали необходимые изделия, а теперь они могут сами выбрать и купить то, что им нужно.

«Новой поддержкой воспользовались уже более двух тысяч льготников. Мы понимаем, как важно для людей иметь возможность самостоятельно выбирать необходимые средства реабилитации, которые соответствуют их индивидуальным потребностям. Напомню, что при подаче заявления, документы от врача подгружаются автоматически», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Размер выплаты зависит от типа, сложности и стоимости изделия — от 712 до 31 тысячи рублей. Если человеку нужны два слуховых аппарата, сумма может увеличиться до 63 тысяч. Чаще всего жители обращаются за выплатой на покупку протеза молочной железы, ортопедической обуви, трости, ходунков или слухового аппарата.

По данным Министерства социального развития Московской области, с начала года на такие выплаты уже потратили более 108 миллионов рублей. Получить помощь могут жители без инвалидности, которым по медицинским показаниям необходимы такие изделия. Обязательное условие — наличие справки от госмедучреждения региона. Кроме того, доход человека должен быть ниже трех прожиточных минимумов на душу населения — сейчас это 57 906 рублей.

Подать заявление можно онлайн, не выходя из дома, на портале госуслуг Московской области.