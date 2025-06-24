Более 2 тысяч кустов кизильника посадят во дворах в Химках

В Химках стартовала масштабная кампания по озеленению дворовых территорий. В рамках программы благоустройства в городе высаживают более двух тысяч кустов кизильника — неприхотливого растения, идеально подходящего для городских условий.

Первые кустарники уже появились на улицах Молодежной, Родионова, а также на пересечении Парковой улицы и Юбилейного проспекта.

«Для высадки мы выбрали саженцы кустарника, так как он не аллергенный, хорошо растет и за ним легко ухаживать. Также во дворах посадим газон», — рассказал заместитель начальника отдела благоустройства «Объединенного городского хозяйства» Артур Ягубян.

Помимо кустарников, в планах создание 15 тысяч квадратных метров новых газонов, ремонт дорожного покрытия, обновление тротуаров, нанесение новой разметки на парковочных зонах.

Эти мероприятия проводятся в рамках комплексной программы благоустройства дворовых территорий. Работы ведутся поэтапно, и к концу сезона химчане смогут увидеть преобразившиеся дворы с новыми зелеными насаждениями и обновленной инфраструктурой.