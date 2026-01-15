Более 2 тысяч кубометров снега вывезли из Волоколамского округа с начала января

Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме после продолжительного снегопада. К уборке привлекли спецтехнику, сотрудников благоустройства, волонтеров и студентов.

Работы ведут на дворовых территориях, у социальных объектов, на тротуарах и остановках общественного транспорта. С начала января с улиц и общественных пространств вывезли более 2 тысяч кубометров снега.

14 января расчистку проводили возле городских школ, на пешеходных зонах и остановках. В течение дня привели в порядок территории по нескольким адресам в Волоколамске, включая улицу Школьную, 2-й Шаховской проезд, а также улицы Ново-Солдатскую, Кузина и Садовую.

Кроме того, вывезли снежные навалы, скопившиеся возле гимназии, на железнодорожной площади и рядом с жилыми домами на улице Садовой.

Работы по уборке и вывозу снега в Волоколамском округе продолжаются.