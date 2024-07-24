Более 2 тысяч километров дорог обработали от борщевика в Подмосковье с начала лета

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

Специалисты завершают четвертый цикл работ по летнему содержанию муниципальных и региональных дорог в Подмосковье. Уже ликвидировали более двух тысяч километров борщевика и скосили траву вдоль 26 тысяч километров придорожных полос.

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, рабочие завершают восстановление дорожной разметки.

«Обновили порядка 10 тысяч пешеходных переходов и почти 11 тысяч километров линейной разметки, при этом на региональных дорогах восстановлено почти 3,3 тысячи переходов и восемь тысяч километров линейной разметки», — добавил Гержик.

Кроме того, специалисты вымыли свыше тысячи километров ограждений, пять тысяч километров тротуаров и более 25 тысяч — проезжей части, а также очистили больше 29 тысяч километров полос отвода от мусора и несанкционированных свалок.

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