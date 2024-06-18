Более 2 тысяч ям отремонтировали во дворах Подмосковья с начала мая

Ямочный ремонт активно проводят в Подмосковье под присмотром министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. С начала мая во дворах региона отремонтировали свыше двух тысяч дорожных неровностей.

«В этом сезоне подрядные организации устранят 575 тысяч квадратных метров ям в рамках планового ремонта. Работы запланированы в 33 муниципалитетах», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По словам министра, на данный момент уже более половины асфальтового покрытия от заявленного плана привели в порядок. Прежде всего работы проводятся по тем дефектам, по которым поступают обращения от жителей.

На данным момент работы завершили в 11 округах Подмосковья, включая Химки, Лыткарино, Наро-Фоминск и другие.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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