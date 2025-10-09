Более 2 тысяч исследований провели на новом аппарате МРТ в Истре с начала года

За семь месяцев работы современного магнитно-резонансного томографа, установленного в поликлинике №1 Истры, жители муниципального округа прошли более двух тысяч обследований. Новое оборудование сделало сложный вид диагностики доступным непосредственно в городе.

Главным преимуществом нововведения стала доступность. Ранее пациентам для прохождения МРТ приходилось обращаться в частные клиники Москвы и Подмосковья. Теперь же жители Истры могут пройти обследование по месту жительства, что не только экономит их время, но и существенно снижает финансовые затраты.