Более 2 тысяч исследований провели на новом аппарате МРТ в Истре с начала года
За семь месяцев работы современного магнитно-резонансного томографа, установленного в поликлинике №1 Истры, жители муниципального округа прошли более двух тысяч обследований. Новое оборудование сделало сложный вид диагностики доступным непосредственно в городе.
Современный аппарат МРТ, запущенный в поликлинике №1 на улице Урицкого в Истре, за первые семь месяцев работы доказал свою востребованность. Было проведено свыше 2000 исследований, что позволило значительно улучшить медицинскую помощь для жителей округа.
Главным преимуществом нововведения стала доступность. Ранее пациентам для прохождения МРТ приходилось обращаться в частные клиники Москвы и Подмосковья. Теперь же жители Истры могут пройти обследование по месту жительства, что не только экономит их время, но и существенно снижает финансовые затраты.
Врачи отмечают, что новый томограф обеспечивает высокую точность результатов. Это позволяет своевременно ставить точные диагнозы и назначать эффективное лечение, повышая общее качество медицинского обслуживания в округе.
Для прохождения исследования необходимо получить направление от лечащего врача, которое выдается строго по медицинским показаниям.
Установка нового МРТ-аппарата стала значимым шагом в развитии местного здравоохранения, обеспечив жителям доступ к высокотехнологичной диагностике без необходимости выезда за пределы города.