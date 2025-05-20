Более 2 тысяч гостей посетили Дмитровский кремль во время акции «Ночь музеев»

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» представил гостям насыщенную программу: от лекций до музыкальных номеров. В этот раз акцию «Ночь музеев» посетили свыше 2300 человек.

Во время экскурсионной программы «Город Героев» вместе со специалистами музея впервые выступили и жители Дмитрова. Они рассказали посетителям истории о выдающихся личностях. На интерактивной программе «Экспедиция» гостей музея ждала археологическая песочница. Еще одно мероприятие акции — театрализованная экскурсия «Волшебные страницы» собрала посетителей на выставке «В гостях у сказки».

Помимо этого, собравшиеся первыми увидели такие новые экспозиции, как: «Воинство земное и небесное» в Доме священномученика Серафима, выставка в здании Дворянского собрания в честь Победы в Отечественной войне 1812 года и подготовленная вместе с Музеем-заповедником «Бородинское поле» выставка «В победоносный сорок пятый год» к юбилею Великой Победы.

Дом Петра Кропоткина объединил гостей на лекции, где рассказали о его истории, о путешествиях революционера и о выдающихся представителях рода Поливановых. Также для посетителей организовали интерактивную экскурсию и чаепитие. Собравшиеся увидели выступление брасс-рок группы «Соль и лимон», народного коллектива «Инструментальный ансамбль „Фолк ремикс“», певицы Анастасии Владимировой.

«Подобные события объединяют жителей, пробуждают интерес к истории и культуре родного края. „Ночь музеев“ — это прекрасная возможность показать, что культурное наследие Дмитрова привлекает людей всех возрастов», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.