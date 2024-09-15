Более 2 тысяч гостей побывали на фестивале молодежных брендов в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина Подольского городского округа фестиваль молодежных брендов на маркете «Бочка» посетили более двух тысяч гостей. На площадке представили 45 товарных знаков из Московской области и других регионов России.

На фестивале молодежных брендов в Подольске собравшиеся участвовали в розыгрышах и получали призы. Все желающие могли посетить мастер-классы по росписи пряников, созданию украшений из бисера и других изделий. Гостей мероприятия весь день развлекали диджеи.

Свои работы на маркете представили мастера молодежных направлений. Это свечи, сумки, украшения ручной работы и многое другое. Аутентичные флейты, варганы, окарины и калимбы представил бренд «Чемодан Варганов». Мастерская North Garden продемонстрировала украшения в нежных пастельных тонах из белоснежного английского фарфора и камней. Ароматное мыло на маслах и натуральную косметику для ванны презентовала семейная мыловарня Bubble Beauty. Мастерская «Тигги-дизайн» уже 12 лет шьет аксессуары ручной работы из натуральной кожи с принтами.

«Маркет „Бочка“ — пространство, вдохновенное любовью к творчеству, ностальгией по детству. Место, где каждый найдет то, что ему нужно», — прокомментировал организатор маркета Михаил Баженов.

Посетители фестивал приобрели понравившиеся работы и познакомились с их авторами.

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