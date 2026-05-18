Подмосковная служба помощи при ДТП обработала свыше 2 тысяч заявок за неделю

С 8 по 14 мая Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области оказала поддержку участникам 2 263 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. Минтранс Подмосковья сообщил, что квалифицированную помощь получили 4 526 водителей.

Центры помощи эффективно справились с оформлением документов для 913 аварий. Участники 193 ДТП смогли обойтись без вызова ГАИ и оформили «Европротоколы».

Минтранс призывает водителей в случае аварии или поломки не оставаться в машине или рядом с ней, так как это может быть опасно. Следует отойти в безопасное место за пределы проезжей части и позвонить по единому номеру 112. Специалисты Службы помощи оперативно придут на помощь.

Служба помощи предлагает круглосуточную «горячую линию» и 16 стационарных центров, где сотрудники помогают участникам ДТП быстро осуществить необходимые действия и оформить «Европротокол» на месте или в центре помощи.