Более 2 тысяч домов подключили к газу в Дмитрове по президентской программе

Специалисты «Мособлгаза» продолжают подключать дома к газу. Порядка 194 населенных пунктов попали в программу. Более двух тысяч в Дмитрове домовладений уже пользуются ресурсом.

Сотрудник Дмитровского филиала «Мособлгаз» Михаил Староверов устроился в компанию 40 лет назад. Он работает слесарем по эксплуатации и ремонту пятого разряда — ремонтирует и меняет оборудование, монтирует узлы учета газа и выполняет пуск ресурса. Коллектив поздравил сотрудника с юбилеем трудовой деятельности.

«Нет никаких секретов. Просто я люблю свою работу. Живу рядом — в сорока минутах ходьбы, это очень удобно для меня. Сначала совмещал работу с учебой в Московском автомеханическом институте по специальности „Инженер-механик“. Был мастером по подземным газопроводам, потом мастером и начальником аварийной службы. Потом перешел в слесари — не всем же начальниками быть», — смеется Михаил Владимирович.

Сотрудники «Мособлгаза» подключают дома по президентской программе «Социальная газификация». Около 194 населенных пункта Дмитровского округа получили право присоединения к ресурсу. Более двух тысяч домов уже пользуются газом. Еще 8,5 тысяч заявок подано на заключение договора.

Больше информации о программе можно узнать на сайте, в телеграм-чате или по телефону горячей линии: 8 (495) 122-40-04.

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