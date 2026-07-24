Более 2 тысяч детей зарегистрировали в поликлинике на Спасской в Дмитрове в июне

За месяц работы нового поликлинического отделения детской поликлиники Дмитровской больницы, открывшегося на улице Спасской в жилом комплексе «Шоколад», к нему прикреплено более 2300 детей. 22 июля работу подразделения, рассчитанного на 84 посещения в смену, проинспектировали глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов и депутат Московской областной Думы Александр Орлов.

Помещение площадью, специально спроектированное под медицинское учреждение, было передано Дмитровской больнице полностью готовым к эксплуатации в рамках инвестиционного проекта — с отделкой и необходимым медицинским оборудованием. Как отметил главный врач больницы Александр Авакян, здесь предусмотрены удобный вход для маломобильных граждан, парковка для детских колясок и все условия для комфортного пребывания маленьких пациентов и их родителей.

В отделении организован отдельный вход для пациентов с признаками ОРВИ, что позволяет разделить потоки заболевших и здоровых детей. В настоящее время прием ведут два врача-педиатра, работают две медицинские сестры и старшая медицинская сестра. Помимо амбулаторного приема проводится вакцинация, в ближайшее время станет доступен забор анализов.

Первые пациенты посетили новое отделение 17 июня. Врачи работают в две смены, обеспечивая медицинской помощью жителей микрорайона. Открытие подразделения позволило существенно снизить нагрузку на детскую поликлинику микрорайона ДЗФС и разделить потоки взрослых и маленьких пациентов.

Жительница Дмитрова Александра, пришедшая на прием с шестимесячным сыном Павлом, отметила удобство расположения, уютную обстановку и внимательность медицинского персонала, а также отсутствие проблем с записью через интернет.

Михаил Шувалов подчеркнул, что открытие отделения делает медицинскую помощь доступнее для самых маленьких жителей, а появление современных социальных объектов благодаря инвестиционным проектам является примером эффективной совместной работы власти, бизнеса и системы здравоохранения, направленной на повышение качества жизни граждан.