Более 2 тысяч детей прошли неонатальный скрининг в Подольском роддоме в 2025 году

В Подольском роддоме с начала 2025 года сделали неонатальный скрининг более чем 2 тысячам детей. В него входит анализ крови, который берется у новорожденного из пятки.

Исследование помогает выявить патологии, которые не проявились при рождении, но могут привести к тяжелым нарушениям развития. Процедура включает проверку на 36 генетических заболеваний, включая первичный иммунодефицит и спинальную мышечную атрофию (СМА). Малышей обследуют в первые дни их жизни. Своевременная диагностика позволяет выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение.

Также по показаниям врачей малышам делают ультразвуковые исследования: нейросонографию, УЗИ брюшной полости, почек и малого таза, эхокардиографию (УЗИ сердца). По медицинским показаниям берут клинический и биохимический анализы крови, измеряют глюкозу крови, проводят анализ группы крови и резус-фактора.