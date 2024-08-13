Более 2 тысяч детей появились на свет в роддоме Красногорска с начала года

Высококвалифицированную помощь продолжают оказывать в родильном доме Красногорска. В нем с начала года на свет помогли появиться более чем двум тысячам детей.

За семь месяцев этого года в роддоме Красногорска на свет появились 2104 ребенка. Будущим мамам при выписке дарят универсальный набор «Я родился в Подмосковье!». В него входит более 50 наименований товаров.

Это подгузники, пустышки. средства гигиены и одежды. С начала года в округе выдали более 120 таких наборов. Получить его могут те, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС.

При этом набор можно заменить на денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Сделать это получится в самом роддоме или через «Госуслуги». Деньги придут в течение 10 дней.

Отметим, что полезная информация для будущих родителей есть на портале «Стань мамой в Подмосковье».

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