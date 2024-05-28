Более 2 тысяч детей отдохнут в лагерях дневного пребывания в Мытищах летом

В городском округе Мытищи прошло оперативное совещание, главной темой которого стала готовность к детской оздоровительной программе. Этим летом более 23 тысяч детей примут участие в оздоровительной кампании, включая почти 900 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Более двух тысяч детей отдохнут в школьных лагерях дневного пребывания. Первая смена лагерей, с 10 июня по 9 июля, будет работать в школах № 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 29, 32, 33, 34, 35, Поведниковская и Марфинская. Вторая смена, с 15 июля по 12 августа, будет проводиться в школах № 1, 3, 4.

В округе будут функционировать четыре оздоровительных лагеря: «Новая волна», «Герои», музыкальный «Let’s play» и языковой «Best Friends», каждый со своей тематикой для детей.

Все учреждения для отдыха детей соответствуют стандартам безопасности и гигиены. Специальная комиссия проверила их, а коллективы сотрудников лагерей прошли инструктаж.

Также, дети отдохнут в лагерях Подмосковья. Закуплено 115 путевок в «Дружбу», 72 путевки в «Лагерь героев» в парке «Патриот», а также выделено 93 путевки для детей участников специальной военной операции в оздоровительный комплекс «Литвиново». Еще 117 ребят отправятся на Черное море в лагерь «Зарница».

Более тысячи молодых спортсменов продолжат тренировки как в округе, так и за его пределами. Культурные учреждения, спортивные клубы, молодежные центры и парки разработали интересную программу для детей Мытищ, которые останутся летом в округе. Планируется, что более 15 тысяч человек примут участие в этой программе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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