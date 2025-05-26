Более 2 тысяч человек вышли на старт серии Gran Fondo в Волоколамске

В Подмосковье стартовал новый сезон популярных велозаездов Gran Fondo Russia–2025. Открытие прошло в Волоколамске и собрало более двух тысяч участников.

Для взрослых гонщиков организаторы подготовили три маршрута — на 30, 60 и 100 километров. Это дало возможность выбрать подходящую дистанцию как начинающим велосипедистам, так и опытным спортсменам. Для юных участников от пяти до 13 лет подготовили дистанции от четырех до 16 километров. Велосипедисты начали свой путь с круга по знаменитому автодрому, а затем продолжили заезд по полностью перекрытым трассам.

На самой длинной трассе — 100 километров — победу одержала команда из Подмосковья «Клин Multisport team». В составе — капитан Алексей Николаев, Сергей Нагорный и Илья Гусейнов. Вместе они преодолели маршрут за восемь часов 20 минут и 17 секунд.

Следующий этап Gran Fondo состоится 29 июня в Дмитрове. Это будет особенный заезд — именно здесь десять лет назад прошла первая гонка Gran Fondo в России. Также в этом сезоне в Подмосковье планируется еще два старта: 24 августа — в Серпухове, 21 сентября — в Рузе.

Напомним, следить за новостями и подать заявку на участие можно на официальном сайте granfondo.ru.