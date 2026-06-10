Более 2 тысяч человек приняли участие в фестивале робототехники в Одинцове

Заключительный этап Всероссийского фестиваля «Робосити 2026» прошел на площадке Одинцовского кампуса МГИМО. Мероприятие собрало более 2000 школьников, студентов, молодых инженеров, педагогов и гостей.

В соревнованиях участвовали 200 команд из 20 регионов страны. Самые многочисленные делегации приехали из Московской, Тамбовской, Курганской и Брянской областей. Участники представили свои проекты в области робототехники, искусственного интеллекта, автоматизации и программирования.

Соревнования прошли в 16 категориях. Сразу несколько направлений состоялись впервые, в том числе «Кубок IQ», «Азбука аналоговой схемотехники», пилотирование дронов, а также «Бои без правил».

Самые маленькие участники фестиваля выступили в категории «Мой первый проект», где презентовали собственные разработки. Подарки здесь получили все без исключения, независимо от занятого места. Кроме того, ребята посетят центр управления полетами спутниковой группировкой в инновационном центре «Сколково».