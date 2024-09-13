Более 2 тысяч человек приняли участие в экоакции по сохранению леса в Балашихе

В Московской области на 20 лесных участках прошла осенняя акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». На двух площадках высадили сосны и ели, на пяти — дополнение лесных культур, а на 13 участках жители и лесничие собрали более 200 кубометров мусора и неликвидной древесины.

«„Сохраним лес“ — одна из крупнейших в нашей стране экологических акций. Мне кажется, это прекрасный вклад в сохранение природы. Потому что проблема экологии сейчас выходит на первое место», — отметила представитель МИД Мария Захарова.

Мероприятие сопровождалось концертами, мастер-классами и полевыми кухнями. Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов отметил, что на центральной площадке в Кучинском лесничестве высадили более 14 тысяч сосен на площади 3,5 гектара, которые станут новым лесом в Подмосковье. Участниками акции стали более двух тысяч человек — все они внесли вклад в экологическое будущее региона.

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