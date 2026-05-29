Более 2 тысяч человек приняли бригады врачей Ленинского округа за весну

Из них около 1400 пациентов — дети, а 700 — взрослые. В среднем за один выезд специалисты мобильных медицинских бригад осматривают от 60 до 100 несовершеннолетних и порядка 60 взрослых.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Видновской клинической больницы Екатерина Полатовская отметила, что доступная помощь в отдаленных населенных пунктах — одна из ключевых задач программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В составе выездных бригад работают узкие специалисты, которых нет в штате поселковых амбулаторий: невролог, офтальмолог, хирург, ортопед, оториноларинголог и эндокринолог. Благодаря этому жители сел и деревень могут пройти комплексное обследование у нужных врачей, не выезжая в город. Во время приемов специалисты выявляют ранее не диагностированные заболевания и назначают своевременное лечение.

Бригады работают в поселках совхоза имени Ленина, Володарского, Измайлово, Развилка, Горки Ленинские, в деревне Мисайлово, микрорайоне Купелинка, Центральном парке Видного, а также выезжают в школы и детские сады.

Записаться на прием можно через участкового терапевта или педиатра — они помогут выбрать удобную дату и оформят направление. Такой формат позволяет жителям отдаленных территорий получать квалифицированную помощь в шаговой доступности от дома.​​