Более 2 тысяч человек посетили выставку экспонатов СВО и ВОВ в Химках

В социальном комплексе «Восход» состоялось торжественное закрытие патриотической экспозиции. Мероприятие прошло в памятную дату — День памяти и скорби.

Экспозиция представила редкие архивные материалы и личные вещи химчан. Сейчас ведется подготовка постоянной выставки, посвященной специальной военной операции.

Среди гостей церемонии присутствовали воспитанники патриотического отделения комплекса «Восход», члены организаций «СОВА» и «СТРАЖ», депутат городского совета Глеб Демченко.

«Поддерживаю такие важные инициативы и призываю жителей к активному участию в патриотических мероприятиях, потому что именно они помогают нам сохранить связь между поколениями и воспитывать настоящих патриотов», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Особое внимание уделили хронике 22 июня 1941 года: 04:15 — начало обороны Брестской крепости, 05:00 — официальное объявление войны, 09:00 — введение военного положения.

«День памяти и скорби — это священная дата для всей нашей страны, момент глубокого осмысления и почтения памяти миллионов погибших. В этот день мы вспоминаем героев, отдавших свои жизни ради свободы и мира, и выражаем благодарность их подвигу, который навсегда останется в сердцах наших граждан», — подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

По словам общественницы Екатерины Калюжной, подобные мероприятия сохраняют историческую правду и формируют у молодежи ответственность за будущее страны.