Более 2 тысяч человек посетили фестиваль настольного тенниса в Химках

Фестиваль настольного тенниса в торговом центре «МЕГА» в Химках объединил более двух тысяч участников. Мероприятие объединило участников разных возрастов и уровней подготовки.

Гостей ждала насыщенная программа: мастер-классы от известных спортсменов, автограф-сессии, турниры и творческие мастер-классы.

«Такой фестиваль — это отличная возможность привлечь новых любителей игры и показать, что она может быть доступной каждому — как в специально оборудованных залах, так и в любимых городских пространствах», — рассказала директор по развитию Федерации настольного тенниса России Софья Каранфил.

Фестиваль стал предвестником значимого спортивного проекта: в феврале следующего года на базе торгового центра откроется профессиональная база для сборной Подмосковья, которая будет доступна и для всех любителей этого вида спорта.

«Мы сейчас активно развиваем спортивный кластер. В нашем торговом центре уже есть детские площадки, скейт-парк, который пользуется огромной популярностью. Открытие клуба настольного тенниса станет исключительным дополнением к этому. Поэтому мы решили провести такой тестовый фестиваль, но уже сейчас видим положительные отклики от посетителей. Я уверена, что этот фестиваль станет хорошей традицией», — отметила управляющая торговым центром МЕГА Химки Юлия Урасова.

Победителям и призерам вручили заслуженные награды. А для зрителей подготовили розыгрыши подарков и сувениров.