Более 2 тысяч человек побывали в 2024 году на лекциях в роддоме Подольска

Дни открытых дверей, которые традиционно проводит Подольский родильный дом, с начала текущего года посетили 2300 горожан. Будущих родителей больше всего интересуют условия пребывания в учреждении здравоохранения.

Для гостей роддома в конференц-зале проводят лекцию, а затем устраивают экскурсию по зданию. Будущие мамы и папы осматривают палаты и родовые залы и задают вопросы медикам.

Главный врач Подольского роддома Александр Скобенников рассказал, что сотрудники объясняют посетителям нюансы современных методик родовспоможения, партнерских и мягких родов. Последние представляют собой альтернативу традиционному процессу. Медицинское вмешательство при мягких родах производится по минимуму, будущая мать не чувствует боли и не испытывает стресс.

Дни открытых дверей в родильном доме проводятся с 14:00 каждый понедельник. Вход на них свободный, но нужно обязательно взять с собой сменную обувь.

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