Более 2 тысяч человек переедут в новое жилье по реновации в Ивантеевке | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 11:53 Более 2 тысяч человек переедут в новое жилье по реновации в Ивантеевке ГК «ПРОФИ-ИНВЕСТ»

Читать 360 в

Почти три тысячи человек переедут в новые квартиры по программе реновации в Ивантеевке. Их расселят из 48 малоэтажных ветхих домов. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Застройщиком выступила компания «Профи-Инвест». Право на застройку девелопер выиграл на аукционе, инициированном правительством Московской области.

Реклама

Рядом с новыми домами будет вся необходимая социальная инфраструктура: детские сады, школы, пункты участковых, МФЦ, отделение почты, ФАП с бассейном.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».