Более 2 тысяч блинов раздали в первый день Масленицы в Реутове

В парке за ДК «Мир» состоялись масштабные народные гуляния, посвященные Масленице. Праздник собрал более 1,5 тысячи жителей города, которые пришли проводить зиму и встретить весну в теплой и дружеской атмосфере.

Гостей угощали традиционными блинами и горячим чаем из самоваров, создавая уютную атмосферу старинного русского праздника. Для маленьких реутовчан была подготовлена увлекательная анимационная программа «Приключения на Масленицу», где дети смогли поучаствовать в веселых конкурсах и играх.

Одной из самых популярных локаций праздника стала ярмарка народных мастеров. Реутовчане с удовольствием приобретали изделия ручной работы: куклы, украшения, сувениры и другие уникальные вещицы.

Любители активного отдыха приняли участие в семейной эстафете, которая подарила всем участникам заряд бодрости и хорошего настроения. Здесь не было проигравших — каждый получил свою порцию радости и веселья.

Позже все желающие присоединились к игровой программе «Гуляй народ! Масленица у ворот!». Взрослые и дети водили хороводы, а затем танцевали под зажигательные песни творческих коллективов Молодежного культурно-досугового центра и участников программы «Активное долголетие».

Завершился праздник большим масленичным хороводом, который объединил всех гостей в один дружный круг. Масленица в Реутове подарила жителям города теплые эмоции и яркие впечатления, став настоящим символом начала весны.