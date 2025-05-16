Более 2 тысяч бизнесменов заключили договоры на вывоз мусора в Солнечногорске

Работу по заключению договоров на обращение с твердыми коммунальными отходами между бизнесом и регоператором «ЭкоПромСервис» проводят в Солнечногорске. Это избавляет контейнерные площадки от несанкционированного складирования мусора и перенакопления, а также помогает поддерживать их в нормативном состоянии.

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик сообщил, что 2220 юридических лиц добросовестно заключили договора на вывоз твердых коммунальных отходов, однако около 60 организаций все еще их не оформили.

«Вся эта информация передана в правоохранительные органы. Если реакция бизнеса не последует, то впоследствии его ожидают административная ответственность и штрафы», — подчеркнул Кирилл Типографщик.

Отсутствие договора на вывоз мусора влечет наложение административного штрафа до 200 тысяч рублей. Кроме того, договор должен включать в себя утилизацию просроченной продукции, промышленной упаковки и других небытовых отходов. Некоторые коммерческие отходообразователи игнорируют этот обязательный пункт.