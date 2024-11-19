Свыше 2 тысяч медработников Подмосковья прошли аттестацию онлайн

Медики Подмосковья подали онлайн свыше двух тысяч заявок на прохождение аттестации. Сделать это можно через «Госуслуги» .

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, услуга доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» — «Документы для отдельных случаев». Подать заявление могут специалисты со средним или высшим профильным образованием, которые работают в государственных медучреждениях региона, а также в частных клиниках, подведомственных органам власти.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить необходимые документы. Решение придет в личный кабинет.

«Специалист может получить вторую, первую или высшую квалификационную категорию. На присвоение более высокой квалификации можно претендовать через два года после получения предыдущей», — добавили в ведомстве.