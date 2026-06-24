Более 2 тонн пластиковых крышечек переработали за полгода в Воскресенске

В рамках Всероссийского эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки» региональный оператор Воскресенского кластера с начала года передал на переработку порядка двух тонн пластиковых крышечек. Этот результат стал возможен благодаря участию образовательных учреждений, домов культуры, предприятий, магазинов, молодежных центров и неравнодушных жителей округа.

Собранное вторсырье уже доставлено на КПО. Вырученные от переработки средства направят в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для приобретения колясок, тренажеров, вертикализаторов и специализированных средств передвижения. Из переработанного сырья производятся контейнеры для отходов, которые установлены на площадках Подмосковья. Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, в регионе растет число неравнодушных к экоповестке людей, а просветительская работа с детьми и взрослыми остается приоритетной задачей.