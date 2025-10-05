Более 2 тонн макулатуры собрали на экологической акции в Химках

Учащиеся школы № 30 приняли участи в экологической акции «БумБатл» и собрали более двух тонн макулатуры. За это они получат ценные призы.

К участию в акции привлекли школы, детские сады, институты и частные компании. Активисты собирали старые тетради, дневники, журналы, плакаты и картонные коробки. К инициативе присоединилась муниципальный депутат, директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

«Нам очень важно направлять наше молодое поколение в правильное русло. Показывать им насколько это важно оберегать природу. Мы провели урок, который был посвящен сбору макулатуры, для чего мы это все делаем и как мы помогаем нашей природе», — поделилась Татьяна Кавторева.

За три года ученики школы № 30 собрали свыше 3,4 тонн мусора, при этом одна тонна бережет 17 деревьев. Благодаря усилиям спасли 77 насаждений — это наглядный пример того, что вместе можно сохранить природу и экологию.

Муниципальный депутат Глеб Демченко отметил, что «Бумбатл» проходит по всей стране шестой год подряд. В акции поучаствовали более девяти миллионов человек, а количество макулатуры исчисляется сотнями тонн. Отходы, которые собрали во время акции в Химках, передали на перерабатывающий завод. Там его превратят в картон, крафтовую бумагу и посуду.