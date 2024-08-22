Более 2 тонн гуманитарного груза отправили из Реутова в зону СВО

В зону спецоперации отправили очередной гуманитарный конвой из Реутова. Для военнослужащих собрали более двух тонн гуманитарного груза.

Помощь в сборе всего необходимого для военнослужащих оказал Союз машиностроителей России, а именно руководство «Научно-промышленного объединения машиностроения». В Донецк отправили более двух тонн гуманитарного груза. Это продукты питания, средства личной гигиены, генераторы и инструменты для обустройства блиндажей: пилы, лобзики и лопаты.