Более 2 тонн гуманитарного груза отправили из Реутова в зону СВО

Фото: Телеканал «360»

В зону спецоперации отправили очередной гуманитарный конвой из Реутова. Для военнослужащих собрали более двух тонн гуманитарного груза.

Помощь в сборе всего необходимого для военнослужащих оказал Союз машиностроителей России, а именно руководство «Научно-промышленного объединения машиностроения». В Донецк отправили более двух тонн гуманитарного груза. Это продукты питания, средства личной гигиены, генераторы и инструменты для обустройства блиндажей: пилы, лобзики и лопаты.

Курировал отправку груза с передовой генерал-майор Николай Кузнецов.

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