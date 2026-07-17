Более 2 млн рублей штрафов за навалы мусора вынесли в Подмосковье за неделю

Инспекторы Министерства по содержанию территорий Подмосковья активно борются с незаконным сбросом отходов, в том числе крупногабаритного и строительного мусора у контейнерных площадок. Выявлять нарушителей помогают камеры системы «Безопасный регион». С 9 июля они выявили 501 случай незаконного сброса мусора.

Камеры работают круглосуточно, фиксируют госномера автомобилей и передают данные для привлечения виновных к ответственности. С 9 июля с их помощью было вынесено 128 постановлений об административных правонарушениях, а общая сумма штрафов достигла 2,3 миллиона рублей. Нарушения выявили в разных муниципалитетах — в Домодедове и Ступине, Дмитрове на улице Космонавтов, Можайске на улице Красных Партизан, деревне Обушково, а также в Апрелевке.

Жителей региона призвали утилизировать отходы там, где уже заключен договор на вывоз мусора. Контейнеры в соседних поселках рассчитаны только на местных, и их переполнение грозит образованием навалов.

За незаконный сброс отходов предусмотрены штрафы: граждане могут заплатить до 70 тысяч рублей, должностные лица — до 100 тысяч рублей, юридические лица — до 200 тысяч рублей.