Более 2 млн мероприятий по охране здоровья животных провели в Подмосковье за год

Госветслужба Московской области продолжает работу по обеспечению благополучной эпизоотической обстановки в регионе. По данным ведомства, за первые десять месяцев 2025 года специалисты провели около 2,5 миллиона ветеринарных мероприятий, направленных на профилактику и выявление заболеваний у сельскохозяйственных животных.

За этот период на бруцеллез проверили почти 420 тысяч голов крупного рогатого скота и 85 тысяч мелкого. На туберкулез исследовали 244 тысячи КРС, еще 192 тысячи — на лейкоз. Продолжается и вакцинация. Так, от парагриппа-3 привили 173 тысячи голов крупного скота, от инфекционного ринотрахеита — 170 тысяч.

Мелким сельхозживотным сделали 18 тысяч прививок от бешенства. Также 132 тысячи голов КРС и 35 тысяч мелкого скота получили вакцинацию от сибирской язвы. В Минсельхозе Подмосковья отметили, что такой комплексный подход помогает поддерживать стабильную эпизоотическую ситуацию, сохранять поголовье и обеспечивать выпуск безопасной животноводческой продукции. Все необходимые мероприятия выполняют во всех хозяйствах, независимо от их формы собственности.