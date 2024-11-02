Более 2 млн человек проверили на ВИЧ в Подмосковье с начала года

Жители Московской области могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ. С начала года такой возможностью воспользовались около 2,2 миллиона человек. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Пройти обследования можно в кабинетах тестирования в поликлиниках, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также при выезде мобильных медицинских комплексов.

«Тестирование на ВИЧ важно проходить регулярно, так как своевременно выявленное заболевание и назначенное лечение позволяют сохранить качество жизни и ее продолжительность. Более того, с ВИЧ-инфекцией можно иметь здоровых детей», — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Максим Максимов.

С дополнительной информацией о проведении тестирований можно ознакомиться на сайте.