Более 2 миллионов жителей Подмосковья оформили льготы на ЖКУ

Свыше двух миллионов жителей Подмосковья оформили компенсацию за коммунальные услуги. Рассчитывать на такую поддержку могут около 20 категорий льготников.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, льготники могут получить компенсацию за электричество, воду, капремонт, вывоз мусора и другие ЖКУ.

«Компенсация за коммунальные услуги у нас доступна многодетным семьям, инвалидам, пенсионерам, нашим ветеранам — это всего порядка 20 категорий льготников», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Она добавила, что для многодетных и инвалидов компенсация продлевается проактивно.

Получить поддержку могут жители, зарегистрированные в Подмосковье и исправно оплачивающие коммунальные услуги, у них не должно быть просуженной задолженности.

Предзаполненное заявление на получение компенсации приходит в личный кабинет на «Госуслугах» ветеранам, инвалидам и многодетным. Им нужно только сверить данные и дать согласие на обработку персональных данных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».