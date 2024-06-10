Более 2 миллионов человек посетили парки Подмосковья за неделю

Более 2,1 миллиона человек посетили подмосковные парки на прошлой неделе. Этот результат оказался выше аналогичного периода в прошлом году на 75 тысяч.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — рассказал министр благоустройства московской области Михаил Хайкин.

Лидерами по посещаемости с 3 по 9 июня стали парки в Балашихе, Химках Пушкино, Мытищах, Одинцове и Домодедове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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