Более 2 миллионов человек посетили парки Подмосковья за неделю

С 9 по 15 сентября парки Подмосковья посетили более двух миллионов человек. Это на 355 тысяч больше по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщили в Министерстве благоустройства региона.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Больше всего человек побывали в парках в субботу. В будние дни средний показатель посещаемости составил более 260 тысяч человек.

Наиболее популярными парками за прошедшую неделю стали парк Пехорка в Балашихе, парк Мира в Мытищах, парк Толстого в Химках, Центральный парк в Пушкино и Фабричный парк в Истре.

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