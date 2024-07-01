Более 2 миллионов человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Свыше двух миллионов человек посетили парки Московской области с 24 по 30 июня. Это на восемь тысяч больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«На территории парков и лесопарков Московской области функционируют 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора», — прокомментировал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Отмечается, что самыми популярными за указанный период стали парк Пехорка в Балашихе, парк Толстого в Химках, Сестрорецкий парк в Клину, парк Мира в Мытищах и Центральный парк в Пушкино. При этом, самая большая посещаемость за неделю пришлась на субботу — свыше 384 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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