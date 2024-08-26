Более 2 миллионов человек побывали в парках Подмосковья за неделю

Подмосковные парки приняли 2,07 миллиона посетителей с 19 по 25 августа. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.

Посещаемость парков растет — за этот же период в прошлом году посетителей было на 225 тысяч меньше. Министр благоустройства Михаил Хайки отметил, что одной из главных точек притяжения стали губернаторские карусели.

Самым активным днем на прошлой неделе стала суббота, когда парки посетили свыше 380 тысяч человек. За все выходные дни посещаемость составила более 741 тысячи человек.

В тройку самых посещаемых за неделю вошли парк «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках и Пушкинский парк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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