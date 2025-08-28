Более 2 гектаров леса очистили от сухостойных и поваленных деревьев в Подмосковье

Более 2,1 гектара леса очистили от сухостойных и поваленных деревьев в Подмосковье. Это позволило обезопасить территорию от распространения вредителей и заболеваний.

Уборку провели на лесных участках, расположенных рядом с населенными пунктами, социальными объектами и дорогами. Специалисты собрали сухостой и сложили его в поленницы для перегнивания. Всего выполнили 50% от годового плана.

«Деревья стареют, подвергаются воздействию болезней и вредителей, а также различных неблагоприятных факторов. Итогом этих процессов становится появление и накопление в лесах неликвидной древесины. Если ее становится слишком много, что определяется по результатам лесопатологических обследований, назначаются санитарно-оздоровительные мероприятия — уборка неликвидной древесины», — сказал председатель подмосковного Комлесхоза Алексей Ларькин.

Санитарные мероприятия проводят в лесах, чтобы снизить угрозу распространения вредителей и улучшить состояние деревьев.