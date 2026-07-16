Более 2, 5 тысячи родов приняли в перинатальном центре в Балашихе в 2026 году

С начала 2026 года специалисты Московского областного перинатального центра, расположенного в Балашихе, приняли более 2 500 родов. Это не просто цифры — это тысячи семей, которые получили профессиональную помощь врачей, и новые жизни, появившиеся на свет благодаря работе команды одного из ведущих учреждений здравоохранения региона.

Московский областной перинатальный центр начал свою деятельность в Балашихе в 2004 году и за это время принял более 100 тысяч родов. Центр стал одним из крупнейших учреждений страны, предоставляющим помощь женщинам с различными осложнениями беременности и выхаживающим новорожденных, включая детей с экстремально низкой массой тела.

«Наша профессия — одна из самых сложных и одновременно самых счастливых в медицине. Каждый день мы принимаем важнейшие решения, разделяем с пациентками их тревоги и радости, помогаем появиться на свет новой жизни. Это огромная ответственность. За каждым таким событием стоит профессионализм всей команды, бессонные дежурства, ответственность и искреннее желание помочь», — рассказала главный врач перинатального центра Ольга Серова.

Учреждение обеспечивает полный цикл специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи по направлениям акушерства, гинекологии и неонатологии. Здесь работают специалисты женской консультации, родильного отделения, операционного блока, отделений реанимации и выхаживания новорожденных, которые сопровождают пациентов на всех этапах — от планирования беременности до рождения ребенка и дальнейшего наблюдения.

На сегодняшний день в центре трудятся 557 специалистов, среди которых 123 врача и 293 сотрудника среднего медицинского персонала. Многие из них имеют первую и высшую квалификационные категории. В коллективе также находятся пять докторов медицинских наук и 16 кандидатов медицинских наук, что подчеркивает высокий уровень профессионализма.