Более 196 тысяч заявлений на учет и регистрацию недвижимости поступило в Росреестр по Московской области в июне

В июне в Управление Росреестра по Московской области поступило свыше 196 тысяч заявлений на учетно-регистрационные действия с недвижимостью. Это свидетельствует о высоком спросе на государственные услуги ведомства среди жителей региона.

Из них более 60 тысяч заявлений касались государственного кадастрового учета, а более 118 тысяч — государственной регистрации прав. Также зарегистрировано около 18 тысяч заявлений на оформление объектов недвижимости в рамках единой процедуры и более 14 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки.

Жители Московской области все активнее пользуются электронными сервисами Росреестра. В электронном виде подано свыше 5 тысяч заявлений на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ).

И. о. начальника отдела организации и контроля Управления Наталья Королева отметила, что электронные услуги позволяют получать актуальные сведения о недвижимости, обеспечивают безопасность сделок и улучшают качество предоставления госуслуг по оформлению объектов недвижимости.

Росреестр продолжает развивать цифровое взаимодействие с гражданами, юридическими лицами, застройщиками и финансовыми организациями. Полный перечень электронных сервисов и подробные инструкции доступны на официальном сайте ведомства в разделе «Электронные услуги и сервисы» (https://rosreestr.gov.ru/eservices/).