Более 196 пожаров потушили в Подмосковье с начала опасного сезона

С начала пожароопасного сезона в Московской области потушили 196 пожаров. Многие возгорания произошли по вине человека. Сначала года Комлесхоз региона проводит профилактические мероприятия в рамках федеральной кампании «Останови огонь!»

«Московская область — регион с высокой антропогенной нагрузкой, проблема лесных пожаров — одна из актуальных для Подмосковья. Причина большинства возгораний — человеческий фактор», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Специалисты провели открытые уроки в образовательных учреждениях — всего 892, конкурсы, флэшмобы, более 49 тысяч профилактических бесед и лекций и другие тематические мероприятия. Главная цель — сформировать у людей ответственное отношение к природе.

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