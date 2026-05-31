Более 190 выпускников Центральной детской школы искусств получили дипломы

29 мая в Центральной детской школе искусств Химок прошел выпускной вечер: более 190 выпускников получили дипломы. Событие состоялось в юбилейный для школы год — учреждению исполнилось 70 лет.

Выпускников поздравили глава Химок Инна Федотова, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и директор школы Инна Монастырская. Они вручили ребятам заслуженные дипломы и пожелали успехов на творческом пути.

Инна Федотова отметила: «Вы уходите из школы не только с новыми знаниями, но и с умением видеть красоту, мыслить нестандартно и добиваться задуманного. Пусть искусство вдохновляет вас и дальше, а любовь к творчеству дает силы для новых свершений! Отдельная благодарность педагогам — за то, что верили в ребят, делились опытом и помогали раскрыться. И спасибо родителям — за поддержку, терпение и веру в своих детей».

За 70 лет Центральная детская школа искусств выпустила множество талантливых ребят. Сегодня в школе учатся более двух тысяч юных химчан. Их учат мастера своего дела — заслуженные работники культуры Российской Федерации и Московской области, почетные работники образования России. Педагоги не просто дают знания: они вдохновляют ребят, помогают поверить в себя и найти свой путь в мире творчества.