Более 190 тысяч кубометров снега вывезли из Наро-Фоминска

Для коммунальных служб Наро-Фоминского городского округа этот сезон стал настоящей проверкой на профессионализм и выносливость. С начала января с улиц, площадей и дворов муниципалитета было вывезено более 190 тысяч кубометров снежных масс.

«Чтобы осознать масштаб проделанной работы, представьте: 190 тысяч кубометров — это тысячи рейсов тяжелогрузных самосвалов. В отличие от прошлых лет, когда снег часто просто сгребали на обочины, в этом сезоне ставка сделана на полную очистку пространства», — сообщили коммунальщики.

Снег оперативно грузится и транспортируется на специализированные полигоны — это критически важно, чтобы освободить место для приема новых осадков, которые этой зимой выпадают с пугающей регулярностью. Работа в округе не затихает ни на минуту. Десятки единиц техники — грейдеры, погрузчики, комбинированные дорожные машины и маневренные тракторы — курсируют по дорогам в режиме 24/7. В администрации округа подчеркивают, что за каждой цифрой в отчетах стоит колоссальный труд людей. Наро-Фоминском округе объявлен режим повышенной готовности.