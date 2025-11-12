Более 190 медицинских аппаратов установили в Дмитровской больнице с начала года

Новая медицинская техника поступает в Дмитровскую больницу благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Всего в медучреждении с начала года появился 191 аппарат.

Так, Дмитровская больница получила четыре цифровых рентгенодиагностических аппарата, два цифровых маммографа, современное видеоэндоскопическое оборудование для хирургических отделений, а также шесть новых аппаратов для диагностики и лечения зрения.

Помимо этого, для проведения онкоскрининга заработал передвижной медицинский комплекс с маммографом. Это полностью оснащенный современной техникой кабинет в специальном автомобиле. Передвижной комплекс сможет обслуживать жительниц отдаленных населенных пунктов и будет работать совместно с уже действующим передвижным фельдшерско-акушерским пунктом и мобильным флюорографом.

В Синьковской поликлинике появился современный цифровой рентген-аппарат. С его помощью можно получать четкие изображения при значительно сниженной лучевой нагрузке. Оборудование встроено в единую цифровую сеть больницы для оперативной консультации со специалистами МОНИКИ.

Также новое медоборудование установили и в офтальмологические кабинеты. Оно улучшает качество диагностики и лечения, а также расширяет спектр проводимых операций. В хирургических отделениях больницы установили две системы видеоэндоскопической визуализации с изображением качества 4К. Новое оборудование будут использовать для проведения малотравматичных операций. Оно расширит спектр эндоскопических вмешательств и сократит сроки реабилитации пациентов.

По словам главы Дмитровского округа Михаила Шувалова, оснащение медицинских учреждений современным оборудованием — это важный шаг в повышении качества и доступности здравоохранения для всех жителей муниципалитета.

«Благодаря реализации нацпроектов и поддержке губернатора Андрея Воробьева мы можем обеспечивать медицинские учреждения техникой, соответствующей самым высоким стандартам. Это наша общая задача — создавать условия для своевременной диагностики и эффективного лечения», — добавил руководитель муниципалитета.

Пройти обследование на новом оборудовании можно по направлению лечащего врача, по записи на портале «Здоровье» или по единому номеру 122.

Отметим, что каждый месяц Дмитровская больница проводит меры, повышающие доступность медицинской помощи. Мобильный комплекс, оборудованный современной техникой для диспансеризации, обслуживает городские и сельские территории совместно с мобильным флюорографом и маммографом. Пожилые жители отдаленных населенных пунктов могут бесплатно на социальном транспорте добраться до поликлиники Дмитровской больницы.