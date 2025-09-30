Более 190 ярмарок пройдет в Подмосковье в октябре

В октябре в Подмосковье заработают более 190 осенних фермерских ярмарок. Жители и гости региона смогут купить свежие овощи и фрукты, мясо и молочные продукты, выпечку и товары для дома от местных производителей. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.

Всего этой осенью в Подмосковье пройдет более 600 ярмарок. В октябре откроются такие площадки, как «Золотая осень» в Волоколамске с 1 по 5 октября, «Осенняя пора» в Истре с 3 по 5 октября, «Дары Подмосковья» в Луховицах 4 и 5 октября и «Дары осени» в Звенигороде с 6 по 12 октября.

Найти ближайшие ярмарки можно на интерактивной карте, где адреса торговых площадок отмечены зеленым маркером, а при выборе точки доступен календарь мероприятий. Список постоянно пополняется новыми адресами.