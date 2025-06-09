Более 190 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

За неделю из аварийных домов Подмосковья переселили 194 человек. Они переехали в новые квартиры или получили выкупную стоимость.

Аварийные дома расселили в Красногорске, Люберцах, Пушкино, Жуковском, Ступине и Лыткарине, рассказали в региональном Минстрое. Всего — 81 помещений общей площадью 2,4 тысячи квадратных метров.

«Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость», — уточнили в ведомстве.

Жилой дом для переселенцев продолжают строить в Озерах, а также в Талдоме. Новоселье там планируется уже в этом году.

Чтобы сделать программу более удобной в Подмосковье ввели систему выдачи сертификатов. С их помощью переселенцы могут самостоятельно выбрать квартиру без ожидания строительства. Номинал сертификата увеличили до 174 тысяч рублей за квадратный метр. Прием заявлений на них открыт с 1 июня по 1 августа.